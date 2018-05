Deutsche Post: Sportlich, sportlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post verstärkt ihr Engagement im zukunftsträchtigen eSport-Segment. Als offizieller Partner des weltweit größten eSport-Unternehmens ESL will man am wachsenden Markt mit hunderten von Millionen Gamern partizipieren. Post-Tochter DHL wird dafür laut Mitteilung für ESL unter anderem Logistikdienstleistungen erbringen. Als Sponsor will die Deutsche Post zudem mit Content-Beiträgen im Live Stream und auf den Social-Media-Kanälen rund um die Turniere der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.