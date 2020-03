Deutsche Post: Reaktion auf Corona-Pandemie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Nach einer insgesamt erfreulichen Woche an der Börse, mit einer leichten Korrektur nach unten am Freitag, ist die Aktie der Deutschen Post mit einem kleinen Plus in den Montag gestartet. Noch immer befinden sich die Papiere des Konzerns allerdings auf Monatssicht mit fast 20 Prozent im Minus. Auch an der Post ging die Coronakrise nicht spurlos vorbei. Und auch in anderem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



