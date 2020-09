Deutsche Post: Nicht Fisch, nicht Fleisch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post AG drohte am Montag der vergangenen Woche auf ihren 50-Tagedurchschnitt zurückzufallen. Es gelang den Bullen jedoch, die Attacke der Bären vor dem Erreichen des EMA50 auf einem Tief bei 37,29 Euro zu stoppen. An den Tagen danach bleib die 38,00-Euro-Marke umkämpft. Sie konnte zwar am Freitag auf Basis des Wochenschlusskurses behauptet werden, doch gebannt ist ...



