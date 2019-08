Deutsche Post: Man betritt wieder Neuland!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post ist immer wieder für einen Ausflug in fachfremdes Terrain gut. Im Dezember 2014 kaufte man etwa die Streetscooter GmbH, eine Ausgründung der RWTH Aachen und Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die batteriebetriebenen Lieferfahrzeuge sind längst auch außerhalb der Deutschen Post im Einsatz. Seit Mai 2018 werden an einem zweiten Standort in Düren ebenfalls Fahrzeuge produziert, wodurch sich die Produktionskapazität auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



