Deutsche Post: Katerstimmung nach verhaltenem Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Lieber Leser,

die Deutsche Post war im letzten Jahr einer der Aktionärslieblinge. Das Papier konnte innerhalb von 12 Monaten um 40% zulegen. Dies verdankt das Logistikunternehmen dem weiterhin wachsenden Onlinehandel. Doch auch die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr überzeugen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Gewinn um 71% auf 2,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Anzahl der transportierten Päckchen und Pakete erreichte ein neues Allzeithoch. Der Konzern belohnt die Treue der Aktionäre mir einer Dividende von 1,05 Euro pro Aktie, das entsprich einem Zuwachs von knapp 25%.

Der Ausblick ist leider etwas mau

Neben den Gewinnmitnahmen zog die Enttäuschung der Aktionäre über den Ausblick die Aktie in die Tiefe. Der operative Gewinn für das kommende Geschäftsjahr wird wohl nur um 7,4% steigen, statt der in den mittelfristigen Zielen festgelegten 8%. An diesen soll jedoch trotzdem festgehalten werden. Deutsche Post-Chef Appel geht davon aus, dass das Unternehmen mit dem Rückenwind aus dem Onlinehandel nachhaltig wachsen wird.

Die Anleger mögen negative Zielkorrekturen trotzdem nicht. Das Papier verlor an einem Handelstag über 3%.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse