Deutsche Post: Ist nun endlich ein Boden gefunden?

Die überraschende Gewinnwarnung bei der Deutschen Post hat an den Märkten für ein wahres Kursbeben gesorgt. Im Anschluss an die Ad-hoc-Meldung ging es für die Aktie um mehr als 10 Prozent in die Tiefe. Mitte dieser Woche hat sich der Abwärtsdruck dann mehr und mehr abgeschwächt, sodass im Bereich der 30-Euro-Marke ein Boden gefunden worden sein könnte. Dafür spricht auch, dass ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.