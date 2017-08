Deutsche Post: Ist die Aktie inzwischen zu teuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

gemessen am Durchschnittswert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses der vergangenen Jahre ist die Deutsche-Post-Aktie inzwischen leicht überbewertet. Da das Unternehmen aber sehr viel in die Zukunft investiert, ist eine leichte Überbewertung zu vernachlässigen. Denn durch die starken Partnerschaften und einem florierenden Geschäft könnten die Gewinne in den nächsten Jahren deutlich wachsen.

Die Deutsche-Post-Aktie ist laut KGV nicht mehr unterbewertet

Durch den starken Kursanstieg hat die Deutsche-Post-Aktie auch das Chartbild gehörig durcheinander gewirbelt. Auf Wochensicht hat der DAX-Titel das obere Bollinger Band verlassen und könnte nun mit zunehmendem Druck von oben rechnen. Überkauft im Sinne des Relative Stärke Index ist die Aktie aber noch nicht, obwohl sich der RSI-Wert der kritischen Zone langsam annähert.

Charttechnische Analyse: Kleinere Rücksetzer sind möglich

Investierte Anleger müssen kleinere Korrekturen in ihre Prognose miteinkalkulieren. Von größeren Rückschlägen sollte die Deutsche-Post-Aktie in nächster Zeit aber verschont bleiben. Zurzeit notiert die Aktie oberhalb der gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200).

Ein Beitrag von Johannes Weber.