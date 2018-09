Deutsche Post: Höhere Preise für Geschäftskunden!  

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Des einen Freud, des anderen Leid: Die Deutsche Post teilte am Dienstag mit, dass DHL Paket ab dem 1.1.2019 die Preise für Geschäftskunden anpasst. Und „anpassen“ bedeutet in diesem Kontext natürlich, dass die Preise steigen werden. Als Begründung wird er Ausbau des Paketnetzes genannt, der in „Zeiten eines von Vollbeschäftigung und Ressourcenknappheit geprägten Paketmarktes“ entsprechend teuer sei. Wie gesagt, des einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.