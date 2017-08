Deutsche Post: Der Höhenflug hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

die Deutsche Post hat vor wenigen Tagen, am 16. August 2017, ein neues Allzeithoch beim Stand von 35,51 Euro markiert. Dies ist nach Ansicht von Chartanalysten auch in den kommenden Handelswochen ein sinnvolles Zwischenziel. Darüber habe die Aktie das Potenzial, auf mehr als 40 Euro zu klettern. Die charttechnische Analyse zeigt das besondere Potenzial, da die Deutsche-Post-Aktie entlang einer langfristig konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert ist. Rücksetzer sind vor diesem Hintergrund normal. Die Aktie sollte allerdings bei 33 Euro die bestehenden Unterstützungen nutzen, heißt es aus charttechnischen Kreisen.

Immerhin beträgt der Kurszuwachs im abgelaufenen Monat noch immer knapp 6 %. Auf 6-Monats-Basis hat die Aktie 7 % zugelegt und befindet sich damit in einem langfristigen Aufwärtstrend. Fundamentale Analysten schließen sich der guten Stimmung größtenteils an. 65 % plädieren dafür, die Aktie zu „kaufen“, 30 % glauben, dass „Halten“ die richtige Anlageentscheidung sei, lediglich 5 % sehen in der Deutschen-Post-Aktie einen „Verkaufs“-Kandidaten.

Technische Analyse: Perfekte Lage

Technische Analysten sind noch zufriedener. Die Aktie ist in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen in einem Aufwärtstrend, messbar in Relation zum jeweiligen Durchschnittskurs. Damit ruht der Hausse-Modus auf breiten Schultern. Zudem wurde der GD200 bereits um gut 8 % distanziert. Dies zeigt einen starken Aufwärtstrend an.

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich im grünen Bereich. Weitere Rekorde sind zu erwarten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.