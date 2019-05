Deutsche Post: Hier tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Bei DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist der Deutsche Post DHL Group, tut sich derzeit einiges. Erst am Donnerstag wurde am Flughafen Wien ein hochmodernes Logistikdrehkreuz eröffnet. Die Posttochter strebt durch die Bündelung von Land-, Luft- und Seefracht an einem Standort eine höhere Umschlagquote beim Frachtvolumen sowie besseren Service an. „Der DHL Campus Wien Flughafen ist ein weiteres wichtiges Logistikhub ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



