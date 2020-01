Deutsche Post: Hier tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Am Dienstag gab die Deutsche Post bekannt, dass DHL Freight „einen ersten wichtigen Schritt zur Schaffung eines einheitlichen Transport Management Systems (TMS) für das gesamte Europa-Geschäft" genommen habe. Das IT-System „EVO" vereine alle für das Kerngeschäft notwendigen Funktionen. Als erster bedeutender Meilenstein wurde EVO nun in allen Terminals in Frankreich ausgerollt. Im nächsten Schritt folge die Implementierung in der Türkei.



