Deutsche Post: Geschäft und Aktie gehen durch die Decke!

Die Woche fängt für die Deutsche Post Aktie mehr als gut an. Der Kurs setzt seine Erholungsbewegung nun auch am Dienstag weiter fort und schiebt sich auf ein neues Wochenhoch. Alleine am Dienstag legt der Aktienkurs des Briefzustellers um mehr als 4 % zu. Am Ende könnte die Deutsche Post ein Profiteur der Krise sein, denn es wird mehr und mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



