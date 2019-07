Deutsche Post: Gelungener Start in den Juli

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post AG startete am Montag mit einem deutlichen Plus und einer Kurslücke zwischen 28,94 und 29,35 Euro in den Handel. Das positive Zeichen wurde anschließend von den Anlegern allerdings nicht aufgegriffen und ausgebaut. Im Vormittagshandel konnte sich der Wert nur leicht über das Eröffnungsniveau weiter hinausschieben.

