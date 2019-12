Deutsche Post: Dieses Paket wird erst im neuen Jahr geschnürt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Bei der Aktie der Deutschen Post AG wurde der Anstieg auf neue Hochs in der letzten Woche abgebrochen und auf unbestimmte Zeit vertagt. Nachdem zum Wochenanfang bei 35,00 Euro noch einmal ein neues Jahreshoch ausgebildet werden konnte, ging die Aktie in eine Korrektur über. Diese vollzieht sich bislang in Form einer bullischen Flagge und lässt damit mittelfristig weiter steigende Kurse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



