Deutsche Post: Diese Widerstände haben es in sich

Der Aktie der Deutschen Post AG ist es in der vergangenen Woche nicht gelungen, sich weiter von ihrem 50-Tagedurchschnitt abzusetzen. Zwar konnte am Dienstag ein Anstieg bis auf 28,15 Euro vollzogen werden, doch dieser wurde umgehend wieder abverkauft. Der Kurs fiel deshalb in der zweiten Wochenhälfte erneut unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück.

Dieser verläuft aktuell nahezu horizontal bei 26,57 Euro und



