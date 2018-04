Deutsche Post: Da kommt was ins Rollen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

die Deutsche Post kommt beim konzerneigenen StreetScooter mehr und mehr ins Rollen. Ab sofort werden teilnehmende Ford Transit Center in ganz Deutschland Verkauf und Service für die am Markt verfügbaren E-Transporter des Aachener Herstellers übernehmen. Entsprechende Verträge seien bereits Ende 2017 unterzeichnet worden, teilt das Unternehmen jetzt mit. Zusammen mit dem bereits bestehenden Händlernetz sei der StreetScooter dadurch an mehr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.