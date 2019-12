Deutsche Post: Da ist die Freude groß!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Nach einigem Auf und Ab hat sich die Aktie der Deutschen Post in dieser Handelswoche relativ gut behauptet. Nachdem die Aktie des Bonner Konzerns von ihrem Höchststand am Montag bei 34,20 Euro am Dienstag bis auf 33,42 Euro abgerutscht war, verbesserte sie sich bis Donnerstag zum Handelsschluss wieder auf 34,30 Euro. Gute Nachrichten für Anleger also.



