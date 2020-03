Deutsche Post DHL will digitale Produkte vorstellen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post DHL Group will mit neuen digitalen Angeboten das Leben von Privatkunden vereinfachen.



Am Dienstag (11.00 Uhr) will das Unternehmen in Berlin neue Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die "Offline- mit den Online-Angeboten" verbinden. Experten erwarten unter anderem eine neue Version der Packstation, in der Kunden die Pakete rund um die Uhr abholen können.

Die Post gehört zu den Gewinnern des Strukturwandels im Einkaufsverhalten der Menschen in Deutschland, die immer häufiger online shoppen gehen und sich die Waren nach Hause liefern lassen. Allerdings berichten DHL-Kunden auch immer wieder über Probleme bei der Paketzustellung. Beschwerden betreffen auch Briefe, die verspätet oder gar nicht zugestellt werden. Der Brief- und Paketversand in Deutschland macht in dem global aufgestellten Konzern etwa ein Viertel des Gesamtgeschäfts aus./chd/DP/nas