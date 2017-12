Deutsche Post DHL: Deutliche Umsatzsteigerung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

die DP hat im 2. Quartal den Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg um 4,2% auf 14,8 Mrd €. Zur positiven Umsatzentwicklung im Bereich Post-E-Commerce-Parcel (PeP) trugen Mengen- und Umsatzsteigerungen im Geschäftsfeld E-Commerce-Parcel bei. Ein wesentlicher positiver Effekt für den starken Umsatzanstieg bei Parcel Europe ist die erstmalige Konsolidierung des Geschäfts von UK Mail in Großbritannien nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme im Dezember.

Der Ausbau der Paket-Infrastruktur wurde vorangetrieben

Das EBIT erhöhte sich um 11,8% auf 841 Mio €. Damit verzeichnete die DP das stärkste 2. Quartal seiner Geschichte und damit den siebten Quartalsbestwert in Folge. Mit deutlich zweistelligen Zuwächsen waren die Unternehmensbereiche Express (+12,2%) und Supply Chain (+21,6%) maßgebliche Treiber für die Profitabilitätsverbesserung. Unterm Strich lag der Gewinn aufgrund der gestiegenen Ertragskraft mit 602 Mio € um 11,3% über dem Vorjahreswert.

Die DP hat 351 Mio € investiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Positionierung für profitables Wachstum in allen 4 Sparten. So wurde der Ausbau der Paket-Infrastruktur vorangetrieben, in die Produktion der StreetScooter-Elektrofahrzeuge investiert und in der Sparte Express die Drehkreuze erweitert sowie die Flugzeugflotte modernisiert und vergrößert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.