Deutsche Post: Die Bären greifen noch einmal an!

Die Aktie der Deutschen Post AG markierte am 6. Juli bei 27,23 Euro ein neues Tief. Von diesem aus konnte der Wert in einer Gegenbewegung bis zum 28. August in der Spitze wieder auf 32,18 Euro ansteigen. Dort kamen die Käufer jedoch nicht mehr weiter.

Die Aktie fiel auf 30,46 Euro zurück und startete im September einen zweiten Anlauf, den Widerstand bei 32,18 Euro zu überwinden. Auch dieser

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.