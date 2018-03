Deutsche Post: Die Anleger sind noch unentschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Leser,

in den letzten zwei Jahren war die Aktie der Deutschen Post eine der stabilsten und besten im Deutschen Aktienindex. Im Zuge dieser langfristigen Aufwärtsbewegung markierte die Aktie am 20. Dezember 2017 bei 41,36 Euro ihr aktuelles Allzeithoch. Danach verabschiedeten sich die Bullen in den Weihnachtsurlaub und böse Zungen werden inzwischen die Frage stellen, ob sie jemals aus diesem zurückgekehrt sind.

Noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.