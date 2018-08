Deutsche Post: Die Angst vor dem Unbekannten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Ende März 2019 will Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Nach wie vor ist unklar, inwieweit das Königreich die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zukünftig gestalten will.

Aus Sorge vor einem „harten Brexit“ kündigten zuletzt immer mehr international agierende Konzerne an, ihre Bemühungen in Großbritannien zu reduzieren. Jene Entwicklung hat man offenbar auch bei der Deutschen Post erkannt, wie die Nachrichtenagentur Reuters am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.