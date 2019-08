Deutsche Post: Alles unter Kontrolle!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Bis 2050 wolle die Deutsche Post DHL klimaneutral werden, berichtet aktuell die Wirtschaftswoche. Vielen allerdings gehe das zu langsam. Man habe sich jedoch zudem Zwischenziele für 2025 gesetzt, meint dazu Thomas Ogilvie, Personalvorstand bei der Deutschen Post, im Interview. So soll bis dahin 70 Prozent der Zustellung und Abholung „sauber" erfolgen, also etwa zu Fuß, per Fahrrad oder Elektroauto.



