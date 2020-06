Deutsche Post Aktie: Das kommt Sie teuer zu stehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Im freundlichen Marktumfeld ist auch die Aktie der Deutschen Post zum Handelsbeginn am Dienstag kräftig gestiegen. Um mehr als vier Prozent ging es in der ersten Handelsstunde aufwärts auf bis zu 29,42 Euro. Trotz einer kleinen Kursdelle Mitte Mai liegt die Post-Aktie im Monatsvergleich somit rund 12 Prozent im Plus. Während sich die Anleger also freuen können, kommt ein Fehler im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung