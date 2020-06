Deutsche Post Aktie: Das könnte richtig heikel werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post ist am Dienstag mit einem ordentlichen Aufschlag in den Tag gestartet. Ein Kurs von 30,75 Euro gegen Mittag bedeutete ein Plus von mehr als drei Prozent gegenüber des Vortagesschlusskurses. Damit hat die Post-Aktie die Verluste vom Montag komplett ausgeglichen, das Monatsplus beträgt aktuell wieder rund 12 Prozent. Die andere Nachricht des Tages allerdings war weniger positiv ...



