Deutsche Post: Aktie eingebrochen – zu Recht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Trader,

Nachdem die Deutsche Post AG am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt hat, brachen die Notierungen massiv zusammen und haben sich mit einer deutlichen Kurslücke in Richtung der Märztiefs aufgemacht. Obwohl der Postzusteller im ersten Quartal beim Umsatz geschrumpft ist, hält der Bonner Konzern an seiner Jahresprognose weiter fest - das half aber trotzdem nichts. Insbesondere der schwache US-Dollar stellte sich als belastende ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten