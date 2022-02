Deutsche Post-Aktie: In bester Gesellschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

2022 ist bisher an der Börse vor allem damit beschäftigt, bei vielen Aktien die Zugewinne aus dem Vorjahr in Windeseile komplett aufzufressen. Auch bei den Anteilen der Deutschen Post sieht es wenig gut aus. Ausgehend vom Allzeit-Hoch bei 61,38 Euro ging es hier bereits bis auf 47,20 Euro in die Tiefe.

Zugegeben, die Abwärtsbewegung nahm bereits im vergangenen September ihren Anfang, doch



