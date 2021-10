Deutsche Post-Aktie: Wirklich 50 Prozent Kurspotenzial?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post ist im schwachen Marktumfeld am Montagvormittag ebenfalls mit einem Minus in die neue Börsenwoche gestartet: Im Xetra-Handel verloren die Papiere des Bonner Konzerns in der ersten Stunde knapp ein Prozent auf 52,55 Euro. Damit entfernt sich die Post-Aktie immer weiter von ihrem Zwischenhoch vom Freitag, als kurzzeitig bis zu 54,22 Euro aufgerufen worden waren. Nicht nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



