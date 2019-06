Deutsche Post Aktie: Was heute beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post will eigene Aktien zurückkaufen – das teilte das Unternehmen vorigen Freitag mit. Und zwar soll dieser Rückkauf zu Beginn der neuen Handelswoche = am 17. Juni 2019 starten. Der Zeitraum ist übersichtlich: Bereits „spätestens“ am 3. Juli 2019 sollen diese Aktien-Rückkäufe enden. Und das Volumen? Es geht da laut Deutscher Post um maximal 1 Mio. Aktien bei einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung