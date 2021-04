Deutsche Post-Aktie: Voll auf grün getrimmt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Auch die Deutsche Post will ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nun hat der Konzern in dieser Sache eine weitere Maßnahme angekündigt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen künftig mehr Pakete mit der Bahn transportiert werden.

Demnach will man den Anteil an Paketlieferungen, die zwischen größeren Postzentren per Güterzug verschickt werden, zunächst auf 6 Prozent verdreifachen. Später soll sich der Anteil gar



