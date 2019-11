Deutsche Post Aktie: Super Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Deutsche Post Aktie | ISIN:DE0005552004 | WKN:555200

In diesen Tagen machen sich die Bullen auf den Weg die Nackenlinie der inversen SKS-Formation zu sprengen. Mit einem aktuellen Kurs von 32,57 Euro ist diese schon überwunden. Nun kommt es darauf an, dass die Bullen weiter Gas geben. Als Preisziele lassen sich die Marken von 37 und 40 Euro berechnen. In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung