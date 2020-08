Deutsche Post-Aktie – Starkes Chartbild – Wie weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Der Riese im Logistik-Geschäft, die Deutsche Post, hat in den vergangenen Monaten sehr gut verdient! In geradezu bester Verfassung präsentiert sich das Unternehmen! So ist es kein Wunder, dass der Aktienkurs seit dem Corona-Crash mehr als deutlich zugelegt hat. Denn das Unternehmen profitiert von der Paketflut sowie einer breiteren Aufstellung des Konzerns! Die Anleger scheinen zudem zuversichtlich, dass auf der virtuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung