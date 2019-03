Deutsche Post Aktie: Sieh mal einer an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post meldete sich am Mittwoch mit einer interessanten Neuigkeit. Demnach wird das Unternehmen mit Firmensitz Bonn eine langfristige Kooperation mit der Österreichischen Post eingehen. Zweck der Partnerschaft soll die „Forcierung des Paketgeschäfts“ sein. Konkret soll dies so ablaufen, dass die Österreichische Post zukünftig Pakete von DHL Kunden in Österreich zustellen soll. Zunächst müssen aber noch die zuständigen Wettbewerbsbehörden zustimmen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.