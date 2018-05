Deutsche Post-Aktie: Setzt sich der Abwärtstrend weiter fort?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Bereits seit 3 Wochen verliert die Aktie der Deutschen Post an Wert. Auch diese Woche scheint sich der Abwärtstrend fortzusetzen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Commerzbank belässt Einstufung auf ?Hold?!

Auch die Commerzbank sieht die bisherige Entwicklung eher skeptisch, zumindest lässt die Bank die Aktie in Person von Adrian Pehl weiterhin mit ?Hold? einstufen. Weiterhin setzt Pehl ein Kursziel von 41 Euro an. In ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.