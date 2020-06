Deutsche Post Aktie: Schützenhilfe für Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Bundesregierung will die Deutsche Lufthansa mit einem milliardenschweren Paket retten und dabei eine Aktienbeteiligung von 20 Prozent an der schwer strauchelnden Airline erwerben. Bei manchen Kritikern sorgt die geplante Beteiligung des Bundes an der Fluggesellschaft aber für Stirnrunzeln.

Vor allem Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele ist der Deal mit dem deutschen Staat ein Dorn im Auge, schließlich befürchtet er zu großen politischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung