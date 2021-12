Deutsche Post-Aktie: In Richtung Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post-Aktie hat ihren kleinen Absturz vom Wochenanfang wieder mehr als kompensiert. Gleich zum Handelsstart am Montag waren die Papiere des Logistikkonzerns bis auf 52,42 Euro zurückgefallen. Schon am Abend standen im Xetra-Handel 53,39 Euro auf dem Kurszettel der Post-Aktie. Am Dienstag verbesserte sie sich auf gut 54 Euro, am Mittwoch im frühen Handel standen bereits 54,35 Euro zu Buche. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung