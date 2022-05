Deutsche Post-Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Per 20.05.2022, 00:12 Uhr wird für die Aktie Deutsche Post am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 38.7 EUR angezeigt. Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Deutsche Post entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im… Hier weiterlesen