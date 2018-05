Deutsche Post-Aktie: Nicht gerade überzeugend!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Letzte Woche beschäftigte sich Johannes Weber in einer Analyse mit der Aktie der Deutschen Post. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Derzeit scheint sich die Deutsche Post Aktie in einem Abwärtstrend zu befinden. Doch wie lange noch? Die Entwicklung! In den beiden letzten Wochen mussten die Aktionäre der Deutschen Post einiges an Kursabgaben hinnehmen – mehr als 7 Prozent genau genommen. Daran könnten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.