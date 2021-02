Deutsche Post Aktie: Nahe an 100 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post ist mit einem minimalen Aufschlag in die neue Börsenwoche gestartet. Im Xetra-Handel ging es am Vormittag ging es um 0,2 Prozent auf 42,45 Euro nach oben, was dennoch als Erfolg gewertet werden kann. Insgesamt nämlich verloren die Aktien im DAX am Montag knapp ein Prozent an Wert. Auch an anderer Stelle vermeldet die Post einen Fortschritt.