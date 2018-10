Deutsche Post-Aktie: Der Kurs entfernt sich wieder vom Jahrestief!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder etwas gefangen. Zunächst sah es fast so aus, als würde der Kurs zielsicher in Richtung Jahrestief gehen. Das Tief wurde aber nicht erreicht, da bereits zuvor Kursgewinne einsetzten. Damit ist der Risikopuffer nun wieder etwas angewachsen. Die Gefahr sollte aber weiterhin nicht unterschätzt werden.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Kurs zeigt sich kaum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.