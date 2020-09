Deutsche Post Aktie: Die Korrektur scheint noch nicht beendet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Lange Zeit war für die Bären bei der Aktie der Deutschen Post AG kein Blumentopf zu gewinnen. Der Wert bewegte sich in einem stabilen Trend aufwärts und die Bullen ließen nur sehr kleine Korrekturen zu. In der Spitze stieg die Aktie bis zum 27. August so auf ein Hoch bei 40,12 Euro an.

Da dieser Erfolg nicht weiter ausgebaut werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung