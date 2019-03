Deutsche Post Aktie: Klingt nach win-win!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post ist auch in Bereichen aktiv, in denen man das auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde. Aktuelles Beispiel: Am Montag teilte das Bonner Unternehmen mit, dass eine eigene Tochter (und zwar das „Berliner Start-Up Helpdesk von DHL Global Forwarding“) mit einem japanischen Online-Händler zusammenarbeitet. Und zwar soll dieser demnach in mehr als 70 Länder „maßgefertigte Kleidung“ vertreiben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.