Deutsche Post Aktie: Ist die Luft jetzt raus?

Die Perfomance der Aktie der Deutschen Post konnte in den vergangenen Tagen nicht überzeugen. Allein am Freitag ging es für das Papier um rund zwei Prozent abwärts, die Kurse lagen per Wochenschluss bei nur noch 31,68 Euro. Sorge bereitet den Anlegern in erster Linie das neue Coronavirus, welches sich empfindlich auf die Ergebnisse des Logistikunternehmens auswirken könnte.

Die Analystenstimmen finden keine Beachtung!

