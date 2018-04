Deutsche Post Aktie: Ist die Aktie überbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post konnte sich im April an der Börse über gute Zugewinne freuen. Doch nicht jeder hält den Titel mit einem Kurs von aktuell 37,70 Euro für fair bewertet. Das US-Analysehaus Bernstein Research stuft den Titel in einer aktuellen Studie lediglich mit “Market-Perform” ein und gibt als Kursziel 35 Euro aus. Womöglich ist das Papier also schon mit seinem jetzigen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.