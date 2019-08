Deutsche Post-Aktie: Ist die Aktie noch ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Bei der Aktie der Deutschen Post gehen die Verluste weiter. Am Montag büßte der DAX-Titel weitere 1,66 Prozent an Wert ein und sackte auf 27,64 Euro ab. Es war der fünfte Tag in Folge, an dem die Aktie Verluste verzeichnete. Anleger zeigen sich im Vorfeld der am Dienstag anstehenden Zwischenbilanz zum 30. Juni etwas verunsichert. Durch den Rücksetzer hat sich auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



