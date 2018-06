Deutsche Post-Aktie: Hier ist noch einiges möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Auch in dem Bereich, in dem die Deutsche Post tätig ist, gibt es enorme Potenziale dank der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. So wird beispielsweise schon längst das RFID-System im Unternehmen angewendet.

Aktuelle Unternehmensentwicklung: Kosteneffizienter durch Digitalisierung?

Darüber hinaus gibt es bereits zahlreiche Überlegungen, wie man den Weg zum Kunden mithilfe der Digitalisierung vereinfachen, beziehungsweise kosteneffizienter gestalten kann. Die höchsten Kosten beim Zustellprozess ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.