Deutsche Post Aktie: Hat der Turnaround schon begonnen?

Was war das für eine lange Abwärtsbewegung in den letzten Wochen? Die Aktie der Deutschen Post ist über mehrere Wochen ohne Halt nach unten gestürzt, doch in der letzten Woche schaffte der Kurs glücklicherweise die Wende. Auch zum heutigen Handelsauftakt der neuen Woche sieht es gut aus. Die Aktie steht mit knapp einem Prozent im Plus und gehört damit aktuell sogar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.