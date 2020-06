Deutsche Post Aktie: Gute Nachrichten im Doppelpack!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Der Aufwärtstrend der Aktie der Deutschen Post ist erst einmal gestoppt: Nach ihrem Tageshoch am Dienstag bei gut 32 Euro haben die Papiere des Bonner Konzerns bereits bis zum Mittwochabend um einen Euro nachgegeben. Im Vormittagshandel am Donnerstag verlor die Aktie weiter an Boden, notierte gegen Mittag 2,5 Prozent tiefer bei noch 30,30 Euro. Gleich zwei gute Nachrichten von der Deutschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



