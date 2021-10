Deutsche Post-Aktie: Gute Einstiegschance?!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

52,92 Euro, so lautete der Schlusskurs der Aktie der Deutschen Post noch vor einer Woche. An diesem Freitag verabschiedeten sich die Papiere des Bonner Konzerns bei 52,76 Euro aus dem Xetra-Handel. So hatte die Post-Aktie sogar ein leichtes Minus zu verzeichnen. Das kommt einigermaßen überraschend, hatten doch auch in dieser Woche zwei weitere Analysten die Papiere zum Kauf empfohlen – mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



