Deutsche Post-Aktie: Geht es weiter nach oben?

Die Abwärtsphase bei der Deutschen Post-Aktie scheint nun vorüber zu sein. Die Aktie drehte mit Erreichen der 200-Wochenlinie wieder nach oben ab und konnte in den vergangenen Wochen weiter zulegen. Auch am Freitag steht die Deutsche Post-Aktie mit fast 1 % im Plus.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Ist die Abwärtsphase nun endlich vorbei?

Ein Beitrag von Johannes Weber.